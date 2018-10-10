Прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом в Якутске
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, проведением проверки будет заниматься Якутская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что аэропорт Якутска открыли на вылет после инцидента с самолетом.