В Думе назвали сроки рассмотрения поправок в закон об экстремизме

Первый заместитель председателя нижней палаты Александр Жуков по итогам заседания Совета Госдумы сообщил, что депутаты в течение месяца подготовят и рассмотрят президентские поправки, которыми предлагается частично декриминализовать статью 282 УК России, передает RNS.

По его словам, дата первого чтения пока не назначена.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, частично декриминализирующий статью 282 УК России (так называемую статью «о репостах»). Документ предусматривает уголовную ответственность для тех, кто совершил правонарушение чаще, чем один раз в год. Для тех, кто нарушил закон впервые за год, предусматривается наказание в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста.