Племянница Скрипаля рассказала, как свяжется с его «отравителями»

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери вместе со своей дочерью, Виктория рассказала, что намерена связаться с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская сторона считает причастными к инциденту, передает РИА «Новости».

По словам Скрипаль, она разместит обращение к «подозреваемым» во всех социальных сетях и не сомневается, что Петров и Боширов получат ее сообщение.

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«Я просто хочу видеть этих людей, посмотреть им в глаза, больше мне ничего не надо. Мне жалко этих ребят, честно», — сказала Скрипаль.

Ранее сообщалось, что племянница Скрипаля захотела лично встретиться с Бошировым и Петровым.