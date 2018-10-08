Российские пограничники спасли рыбаков из КНДР в Японском море

Приморские пограничники спасли рыбаков КНДР с затопленной шхуны в заливе Петра Великого, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального пограничного управления ФСБ.

«У архипелага Римского-Корсакова обнаружили подтопленную шхуну, пограничники оказали помощь северокорейским рыбакам», — сказал он.

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Он пояснил, что множество рыбацких шхун из КНДР укрывались от шторма в приморских бухтах.

«Шхуны скопились там из-за шторма, но уже все покинули этот район», — добавил он.

Ранее российские пограничники задержали в Крыму украинских рыбаков.