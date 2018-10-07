В Румынии провалился референдум по запрету однополых браков

Центральное избирательное бюро Румынии сообщило, что явка на референдуме по изменению конституции страны, который позволил бы запретить однополые браки, составила 20,41%, передает РИА «Новости».

В соответствии с румынским законодательством, для признания референдума состоявшимся, явка на нем должна составить не менее 30%.

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До 2000 года гомосексуальные отношения считались в Румынии преступлением.

Ранее румынский конституционный суд постановил, что однополые пары могут называться семьями.