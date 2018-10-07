В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС предупредил жителей Москвы о сильном ветре, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства со ссылкой на Росгидромет.

Как отмечается, в ближайшие часы и в ночь на понедельник, 8 сентября, в столице ожидаются порывы ветра до 13-18 м/с.

Реклама

В МЧС напомнили, что при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и прочие шаткие конструкции, а также нельзя укрываться под деревьями.

Автовладельцам рекомендовали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что синоптики анонсировали первый снег в Подмосковье.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.