В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре
Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС предупредил жителей Москвы о сильном ветре, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства со ссылкой на Росгидромет.
Как отмечается, в ближайшие часы и в ночь на понедельник, 8 сентября, в столице ожидаются порывы ветра до 13-18 м/с.
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В МЧС напомнили, что при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и прочие шаткие конструкции, а также нельзя укрываться под деревьями.
Автовладельцам рекомендовали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Ранее сообщалось, что синоптики анонсировали первый снег в Подмосковье.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.