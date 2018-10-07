Электропоезд сбил двух молодых людей в Подмосковье

Два молодых человека погибли под колесами электропоезда в районе железнодорожной платформы «Кокошкино» Киевского направления. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, инцидент произошел в 400 м от установленного наземного перехода на железнодорожной станции «Кокошкино» Наро-Фоминского района Подмосковья.

Реклама

«Электропоездом смертельно травмированы молодые люди (21 и 24 года), которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте», — сообщили в управлении СК.

Отмечается, что на место инцидента выехала следственно-оперативная группа. В данный момент производятся необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку после наезда электрички на трех человек в Подмосковье.