Эксперты спрогнозировали затопление Лондона
Столице Великобритании грозит сильное затопление из-за глобального потепления. Об этом сообщается в докладе организации «Христианская помощь».
По данным экспертов, затопление также грозит американскому Хьюстону, таиландскому Бангкоку и китайскому Шанхаю.
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Как отмечается, уровень моря может вырасти на 40 сантиметров из-за глобального потепления.
При этом специалисты добавили, что что властям Лондона все чаще приходится прибегать к основной защите от наводнений.