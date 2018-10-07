Эксперты спрогнозировали затопление Лондона

Столице Великобритании грозит сильное затопление из-за глобального потепления. Об этом сообщается в докладе организации «Христианская помощь».

По данным экспертов, затопление также грозит американскому Хьюстону, таиландскому Бангкоку и китайскому Шанхаю.

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Как отмечается, уровень моря может вырасти на 40 сантиметров из-за глобального потепления.

При этом специалисты добавили, что что властям Лондона все чаще приходится прибегать к основной защите от наводнений.