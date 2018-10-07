Антиохийская церковь призвала срочно созвать Всеправославный собор

Священный синод Антиохийской православной церкви призвал к срочному собранию глав православных церквей для обсуждения сложившейся ситуации вокруг вопроса о предоставлении автокефалии УПЦ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, синод также призвал не принимать никаких поспешных решений до проведение всеобщего собрания.

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Как отмечается, Антиохийская церковь выразила обеспокоенность в связи с попытками «перекроить» географию православных церквей путем «переписывания истории».

Ранее сообщалось, что глава церкви Белоруссии призвал остановить предоставление автокефалии Украине.