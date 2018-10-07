Число погибших при взрыве в Кишиневе возросло до трех

Число жертв взрыва в многоквартирном доме в молдавском городе Кишинев увеличилось до трех человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Молдавии.

По данным агентства, один из пострадавших скончался в больнице.

Как отмечается, в настоящее время госпитализированы семь человек.

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Ранее сообщалось, что в Кишинев в результате взрыва в многоэтажном доме погибли два человека.

Как отмечалось, при взрыве также пострадали шесть человек.