В ФРГ восемь полицейских пострадали во время беспорядков на рок-концерте
В немецком городе Апольда в результате беспорядков на рок-концерте правых радикалов пострадали восемь сотрудников полиции. Об этом сообщается в твиттере полиции.
«Восемь сотрудников полиции получили легкие ранения», — говорится в сообщении.
Как отмечается, полицейские по-прежнему находятся на посту.
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При этом проведение рок-концерта правых радикалов было согласовано местными властями.
В сентябре сообщалось, что в ходе демонстраций в немецком городе Хемниц пострадали 11 человек.