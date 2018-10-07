В ФРГ восемь полицейских пострадали во время беспорядков на рок-концерте

В немецком городе Апольда в результате беспорядков на рок-концерте правых радикалов пострадали восемь сотрудников полиции. Об этом сообщается в твиттере полиции.

«Восемь сотрудников полиции получили легкие ранения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские по-прежнему находятся на посту.

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При этом проведение рок-концерта правых радикалов было согласовано местными властями.

В сентябре сообщалось, что в ходе демонстраций в немецком городе Хемниц пострадали 11 человек.