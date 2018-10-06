В Саратове скончался второй за месяц полицейский конь

Второй за месяц служебный конь саратовской полиции скончался на фоне информации об истощении полицейских лошадей в городе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Как отмечается, ранее в ходе проверки сообщений об истощении ведомственных лошадей в полиции Саратова были выявлены нарушения ветеринарного законодательства, по факту мошенничества при уходе за служебными лошадьми возбуждено уголовное дело.

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«Животное скончалось в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, несовместимых с жизнью», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что умершему жеребцу по кличке Зарок было 20 лет. Вечером 4 октября он потерял сознание, ветеринарам не удалось спасти животное.

Ранее стало известно, что лошадь Пржевальского, выпущенная Путиным, родила.