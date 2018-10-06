В Пензе тренера обвинили в сексуальном насилии над девятью детьми

В Пензе 49-летнего тренера по плаванию из детской спортивной школы обвинили в сексуальном насилии над девятью воспитанниками. Об этом говорится на официальном сайте главка СК по Пензенской области.

По предварительной информации, инцидент произошел в августе 2018 года в детском оздоровительном лагере, где мужчина 1969 года рождения работал в качестве воспитателя. Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей.

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По данным следствия, пострадавшим от действий тренера от 10 до 11 лет.

Также отмечается, что в 2017 году мужчина мог совершить аналогичное преступление в отношении ребенка 2007 года рождения.

Ранее сообщалось, что под Челябинском задержали педофила, растлившего семерых детдомовцев.