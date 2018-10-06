Елизавета II сделала частное пожертвование жителям Индонезии
Королева Великобритания Елизавета II сделала частное пожертвование жителям Индонезии, которые пострадали от разрушительного землетрясения и цунами, передает Sky News.
Букингемский дворец сообщил, что королева выразила искренние соболезнования пострадавшим семьям и оказала материальную помощь.
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Сумма пожертвования не раскрывается.
Ранее британское правительство объявило о предоставлении гуманитарной помощи Индонезии.
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,6 тысячи, точное количество пострадавших пока неизвестно.