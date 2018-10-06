В Москве пьяный мужчина сломал нос фельдшеру скорой

Пьяный мужчина в центре Москвы сломал нос фельдшеру скорой помощи, который оказывал ему помощь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

Уточняется, что инцидент произошел на Лесной улице.

«Наряд скорой помощи прибыл по вызову для оказания помощи мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и причинил себе телесные повреждения. При оказании помощи он нанес удар фельдшеру скорой помощи», — говорится в сообщении.

Нападавший и фельдшер были госпитализированы. По факту инцидента проводится проверка.