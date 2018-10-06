В Москве мужчина зарезал собутыльника

В Зеленограде во время пьяной ссоры мужчина убил своего знакомого. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел вечером 4 октября.

«В квартире ... с проникающим колото-резаным ранением спины слева обнаружен труп мужчины 1975 года рождения», — сказал источник.

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Он добавил, что там же был «обнаружен, задержан и изобличен» мужчина, который убил своего знакомого после совместного употребления спиртных напитков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчина убил своего собутыльника в Подольске.