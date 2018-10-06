В Харькове задержали полицейских после издевательств над пассажирами метро

В Харькове задержали полицейских, которые били и издевались над пассажирами метрополитена и требовали деньги, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Нацполицию.

«После проведенной проверки было установлено, что полицейские одной из смен систематически, под надуманным предлогом, останавливают пассажиров и заводят в служебную комнату. Угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и моральное унижение, они требуют и получают от них деньги», — рассказали в Нацполиции.

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По данным харьковской прокуратуры в июле полицейские несли службу на станции метро «Южный вокзал», где увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро.

«Они подошли к нему и начали предъявлять претензии, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива. Однако правоохранителей такой ответ не удовлетворил и его силой затянули в полицейские комнаты. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.

По данным следствия, есть по крайней мере два эпизода получения неправомерной выгоды. Задержанным объявлено подозрения по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.