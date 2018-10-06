В Южной Корее отменены сотни авиарейсов из-за тайфуна

Тайфун «Хайян» Japan Meteorological Agency/NOAA/Reuters

В минтрансе Южной Кореи сообщили об отмене 276 рейсов, передает агентство «Ренхап».

Отмечается, что 123 рейса отменены в международном аэропорте Чеджудо.

Ранее сообщалось, что в Японии отменили более тысячи авиарейсов из-за тайфуна «Трами».