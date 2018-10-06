На Украине 20 детей попали в больницу с кишечной инфекцией

В Хмельницкой области Украины 20 воспитанников детского сада были госпитализированы из-за вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального лабораторного центра украинского минздрава.

«В инфекционное отделение госпитализированы 21 человек, в том числе 20 детей до 17 лет», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, все дети является воспитанниками детского сада.

При этом один воспитатель также попал в больницу.

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