На Украине 20 детей попали в больницу с кишечной инфекцией
В Хмельницкой области Украины 20 воспитанников детского сада были госпитализированы из-за вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального лабораторного центра украинского минздрава.
«В инфекционное отделение госпитализированы 21 человек, в том числе 20 детей до 17 лет», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, все дети является воспитанниками детского сада.
При этом один воспитатель также попал в больницу.
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