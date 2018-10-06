В горах Сочи выпал снег

В Сочи на горных вершинах хребта Аибга выпал первый снег. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, снег выпал на высотах выше 1900-2000 метров над уровнем моря.

Как отмечается, в прошлом году первый снег на Аибге выпал 3 октября.

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