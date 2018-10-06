В Австралии разбился легкомоторный самолет
В австралийском штате Виктория в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает Herald Sun.
По данным издания, самолет разбился около города Стауэлл.
Как отмечается, оба пострадавших были госпитализированы с места аварии.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека.