В Австралии разбился легкомоторный самолет

В австралийском штате Виктория в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает Herald Sun.

По данным издания, самолет разбился около города Стауэлл.

Как отмечается, оба пострадавших были госпитализированы с места аварии.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека.