Состоялись консультации по безопасности полетов Россия — ЕС

В Брюсселе 5 октября состоялись двусторонние технические консультации Россия — ЕС по вопросам безопасности полетов российских авиакомпаний, осуществляющих перевозки в аэропорты стран-участниц программы SAFA. Об этом говорится на официальном сайте постпредства России при Евросоюзе.

Как отмечается, во время встречи стороны рассмотрели результаты проверок воздушных судов российских авиакомпаний.

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«Представители Еврокомиссии отметили продолжающуюся положительную тенденцию повышения безопасности полетов, выполняемых российскими авиакомпаниями», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на заморозку транспортного диалога в целом, консультации в таком формате не прекращались с 2009 года и осуществлялись «без каких-либо сбоев».

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что безопасность ЕС зависит от сотрудничества с Россией.