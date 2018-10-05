В подъезде на юго-западе Москвы обнаружили тело 90-летней пенсионерки

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в подъезде жилого дома на юго-западе Москвы была найдена мертвой пенсионерка в возрасте 90 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

«Днем 4 октября в подъезде дома на Литовском бульваре, на лестнице на первом этаже, было найдено тело 90-летней жительницы указанного дома без внешних признаков насильственной смерти. Умершую обнаружила ее 68-летняя дочь, которая в последний раз видела мать живой 27 сентября текущего года», — сказал источник.

По его словам, тело было доставлено в морг для определения причины смерти, в данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.