Из-за возгорания в стиральной машине в Москве эвакуировали детский сад

В результате возгорания стиральной машины в прачечной детского сада на востоке Москвы были эвакуированы более 90 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городских экстренных служб.

«Очаг возгорания находился в стиральной машине в помещении прачечной. В целях безопасности в соседнее здание были перемещены 74 ребенка и 18 взрослых», — сообщил он.

В главке МЧС по столице отметили, что информация о задымлении поступила в 13.38, спустя 11 минут загорание в помещении прачечной было ликвидировано. Пострадавших в результате произошедшего нет.