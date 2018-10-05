Пожар в якутском ТЦ потушен

Пожар в торговом центре «Сахаэкспоцентр» в Якутске ликвидирован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.

«Пожар ликвидирован на площади 70 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.

Возгорание произошло в бутике на третьем этаже торгового центра. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. В настоящий момент устанавливаются причина и виновник пожара.

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В тушении принимали участие 51 человек личного состава и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в крупном якутском ТЦ.