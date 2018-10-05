Глава польской церкви призвал к межправославному обсуждению ситуации на Украине

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой созвать представителей всех православных церквей для обсуждения вопроса предоставления автокефалии УПЦ. Об этом сообщается на сайте украинской церкви.

По мнению польского митрополита, ситуация с обсуждением автокефалии украинской церкви ухудшается. При этом он сам подчеркнул необходимость трезвого подхода к данному вопросу.

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«Он (митрополит Савва. — Газета.Ru) не говорит в своем письме о теме автокефалии, а только подчеркивает необходимость встречи предстоятелей с целью широкого обсуждения церковного вопроса в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Московском Патриархате призвали к всеправославному обсуждению ситуации на Украине.