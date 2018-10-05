В Якутске загорелся крупный торговый центр

В центре Якутска загорелся торговый центр «Сахаэкспоцентр». Об этом сообщает портал ysia.ru.

По словам очевидцев, пожар произошел на третьем этаже и стал быстро усиливаться. Источник портала отметил, что прибывшие пожарные выбили окна на этаже, отчего огонь усилился.

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Здание в настоящий момент оцеплено, ближайшая улица перекрыта. О пострадавших или погибших не сообщается.

Ранее торговый центр закрывали после проверки на пожарную безопасность. Прокуратура подавала иск о нарушении норма противопожарной безопасности. Тем не менее суд отказал в иске.