Под сгоревшей церковью в Карелии нашли древний алтарь

Под обломками сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге, Карелия, специалисты обнаружили более древний алтарь. Об этом сообщается на сайте администрации главы региона.

Пожар в церкви произошел 10 августа. По версии следствия, ее поджег 15-летний подросток из Петрозаводска. Возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

Реклама

С 29 августа по 5 сентября специалисты обследовали место пожара.

«В нижнем объеме подклета алтаря специалисты обнаружили срубную конструкцию более древнего пятистенного алтаря на самостоятельном валунном фундаменте. По предположению специалистов, при последней перестройке храма новый алтарь, вероятно, надстроили над старым, спрятав его внутри новой конструкции», — говорится в сообщении администрации.

Специалисты и волонтеры также разобрали завалы вокруг сруба сгоревшей церкви, отсортировали и идентифицировали сохранившиеся элементы.