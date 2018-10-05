Отношение россиян и американцев друг к другу ухудшилось

Россияне и американцы стали хуже относиться друг к другу. Об этом свидетельствуют результаты исследования Pew Research Center.

По данным опроса, только 26% россиян симпатизируют США — годом ранее эта доля составляла 41%. Кроме того, лишь 21% американцев хорошо относятся к России. За год число таких граждан США также упало на 8 п.п.

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Исследователи также выяснили отношения граждан двух стран к чужим президентам. Так, россияне сильно потеряли веру в американского президента Дональда Трампа — только 19% россиян считают, что он поступает правильно (против 53% в прошлом году). Среди американцев 21% верит в правильность курса президента России Владимира Путина.

Также отмечается, что и американцы, и россияне указывают на возросшую роль России в мире за 10 лет. Такого мнения придерживаются 52% американцев и 72% россиян.

Pew Research Center указывает, что опросы проводились весной 2018 года.