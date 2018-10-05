NBC: в Пенсильвании рассказали о депрессии устроившего смертельный взрыв мужчины

26-летний Джейкоб Шмойер, который на прошлой неделе взорвал автомобиль в городе Аллентаун в американском штате Пенсильвания, страдал от депрессии и жаловался на свою «жалкую жизнь». Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на федеральное бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Аллентауне погибли три человека.

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В NBC уточнили, что жертвами взрыва стали сам Шмойер, его двухлетний сын и 66-летний друг семьи. Отмечается, что Шмойер сам собрал взрывное устройство.

В полиции рассказали, что уже после инцидента они получили письма, в которых Шмойер признался в изготовлении бомбы, а также рассказал о некоторых правонарушениях, которые он совершил ранее.