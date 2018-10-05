В московском метро поезд наехал на мужчину

На станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина в результате наезда поезда. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

По его словам, инцидент произошел приблизительно в 22.05 в четверг, 4 октября.

Реклама

«Произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 19-летний москвич оказался на жестком пути под приближающимся электропоездом. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего», — сказал Мышляев.

Он добавил, что сотрудники метрополитена вызвали скорую медицинскую помощь, однако прибывшие на место медики констатировали «поездную травму, несовместимую с жизнью».

Ранее сообщалось, что в Москве безбилетник пригрозил убить остановившего его контролера.