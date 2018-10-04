Минюст США обвинил семерых россиян в попытках кибервзлома ряда организаций, в том числе антидопингового агентства WADA и других. Об этом заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс, текст выступления которого размещен на сайте министерства.

Отмечается, что обвиняемые, по данным минюста США, являются сотрудниками российской военной разведки.

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В заявлении говорится, что фамилии некоторых из них ранее были названы властями Нидерландов.

Кроме того, троим из семи обвиняемых по этому делу в июле этого года были предъявлены обвинения за попытки кибератаки на президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее 4 октября Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО.

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