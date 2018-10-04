Высланных из Нидерландов россиян обвинили в попытке украсть файлы по MH17

Высланных из Нидерландов россиян обвинили в попытке украсть файлы по расследованию крушения малайзийского Boeing на востоке Украины. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные минобороны Нидерландов.

Данные об этом были получены с ноутбука одного из россиян. Отмечается, что он также использовался для попытки кибератаки на ОЗХО и всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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Отмечается, что во время задержания россияне попытались уничтожить использовавшиеся ими мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды в апреле выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО. В Совете Федерации заявили, что реакция России на эти действия «будет однозначной».