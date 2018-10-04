В Совфеде рассказали об ответе на высылку россиян из Нидерландов

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что российская сторона ответит на высылку четырех россиян, которые пытались устроить кибератаку на ОЗХО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Джабарова, Нидерланды присоединились к «русофобской компании», которую проводит Соединенное Королевство.

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«Меры будут зеркальными, наша реакция будет однозначной», — сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО. По словам голландских чиновников, высылаемые граждане России являются сотрудниками спецслужб. Отмечается, что у них были дипломатические паспорта.