Генпрокуратура заявила об официальном отказе Лондона от помощи по «делу Скрипалей»

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что ведомство получило официальный отказ Великобритании от помощи по делу об отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что первоначально на все отправленные запросы Лондон отвечал «гордым молчанием».

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«Действительно, накануне мы получаем сигнал о том, что по каналам министерства иностранных дел пришел официальный отказ в удовлетворении нашего ходатайства об оказании правовой помощи по этому делу», — сказал Куренной.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал Скрипаля подонком и предателем Родины.