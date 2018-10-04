Мужчина открыл стрельбу в Южной Каролине, пятеро пострадали
Неизвестный открыл стрельбу неподалеку от города Флоренс, американский штат Южная Каролина. Об этом сообщает местный телеканал WPDE.
По данным телеканала, пострадали пятеро правоохранителей: трое заместителей шерифа округа Флоренс и двое полицейских. Об их состоянии пока нет информации.
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Стрелок задержан, его личность не раскрывается. Власти советуют гражданам избегать места инцидента из-за продолжающегося расследования.
Ранее сообщалось о стрельбе в Филадельфии, в результате которой госпитализировали пять человек.