Названо число пострадавших в результате стрельбы в Филадельфии
Не менее пяти человек госпитализированы после стрельбы возле торгового центра в пригороде Филадельфии Джермантауне, передает NBC Philadelphia.
По данным телеканала, пострадавшим в результате стрельбы от 19 до 23 лет. В полиции рассказали, что один из пострадавших получил выстрел в голову, его состояние в настоящее время оценивается как наиболее тяжелое.
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Отмечается, что стрелков было не менее двух, они были на машине.
В полиции предположили, что инцидент мог произойти «из-за какой-нибудь глупости», однако подчеркнули, что в данный момент у правоохранителей «много вопросов без ответов».
Ранее сообщалось, что в Филадельфии неизвестный открыл стрельбу у торгового центра.