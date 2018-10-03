В Мюнхене более 20 тысяч человек вышли на демонстрацию
В немецком городе Мюнхен более 20 тысяч человек приняли участие в массовой демонстрации против «политики страха». Об этом сообщает Bild.
По данным издания, участники акции протестуют против «разворота» политического курса Баварии вправо.
Как отмечается, в частности, протестующие выступают против расширения прав полиции.
Реклама
При этом в настоящее время акция проходит мирно.
Ранее сообщалось, что в Германии 14 тысяч человек вышли на демонстрацию против расизма.