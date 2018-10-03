В Мюнхене более 20 тысяч человек вышли на демонстрацию

В немецком городе Мюнхен более 20 тысяч человек приняли участие в массовой демонстрации против «политики страха». Об этом сообщает Bild.

По данным издания, участники акции протестуют против «разворота» политического курса Баварии вправо.

Как отмечается, в частности, протестующие выступают против расширения прав полиции.

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При этом в настоящее время акция проходит мирно.

Ранее сообщалось, что в Германии 14 тысяч человек вышли на демонстрацию против расизма.