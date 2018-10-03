Мужчина на Gelandewagen пригрозил покончить с собой на Васильевском спуске

В Москве на Васильевском спуске мужчина на автомобиле Gelandewagen угрожал совершить самоубийство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что мужчина на автомобиле пытался проехать под «кирпич» на Красную площадь и заявил, что машине находится взрывоопасный предмет.

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Территория Васильевского спуска была оцеплена полицией. С мужчиной вели переговоры сотрудники правоохранительных органов.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка полиции, заехавший на Васильевский спуск будет проверен психологами. В настоящее время мужчина сдался сотрудникам полиции и доставлен в ОВД «Китай-город».