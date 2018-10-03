Путин о деле Скрипаля: приехали какие-то мужики, начали травить каких-то бомжей

Президент России Владимир Путин жестко ответил на вопрос про отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин выступает на форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин снова отверг причастность России к этому происшествию.

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«Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела и удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить каких-то бомжей», — сказал Путин. После чего он предложил вернуться теме энергетики.

Также Путин назвал Скрипаля предателем и подонком.

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