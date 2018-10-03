В МЧС рассказали подробности пожара в МГУ

МЧС по Москве сообщило подробности возгорания в одном из зданий Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

«Прибывшие подразделения ликвидировали тление электрического кабеля на площади 4 погонных метра. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Сообщается, что студентов вывели из здания.

«Благодаря слаженным действиям администрации объекта, в целях безопасности студенты были выведены на улицу», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова произошло задымление. По словам очевидцев, задымление произошло в корпусе Б, наиболее сильно оно на 8-11 этажах здания.