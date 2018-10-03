В Госдуме рассказали о возможном пересмотре дел осужденных по 282 статье

Уголовные дела осужденных по статье 282 Уголовного кодекса после принятия президентского закона о ее смягчении, скорее всего, будут пересмотрены, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282 статью Уголовного кодекса об экстремизме.

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Согласно пояснительной записке к документу, в статью предлагается внести изменения для исключения случаев уголовного наказания «за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Попадающие под определение статьи действия будут уголовно наказуемы только в том случае, если совершившее их лицо привлекалось к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.