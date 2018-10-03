В УМВД по Екатеринбургу пришли с обысками

Сотрудники ФСБ по Свердловской области проводят обыски в управлении МВД по Екатеринбургу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Сотрудники управления (ФСБ — «Газета.Ru») проводят оперативно-разыскные мероприятия», — заявили в ведомстве.

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При этом причину обыска представитель ФСБ не назвал. В управлении полиции не стали давать комментарий по данному вопросу.

По данным екатеринбургского E1, обыск проводится в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников полиции. Отмечается, что ФСБ работают в отделе ОБЭП УВД.

Ранее в Красноярске заявили об обысках в министерстве социальной политики региона.