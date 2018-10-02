Лукашенко через сутки отменил запрет на продажу в Белоруссии алкоголя по ночам

Президент Беларуссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время, которые в порядке эксперимента введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на администрацию Лукашенко.

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«Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что, по мнению Лукашенко, бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо «не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции».

Ранее Александр Лукашенко принял участие в уборке урожая на приусадебном участке.