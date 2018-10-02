Разнополые пары в Британии получат привилегию однополых

Гетеросексуальные пары Англии и Уэльса смогут заключать «гражданское партнерство» — узаконенные отношения двух лиц, которые не хотят вступать в брак. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, передает Sky News.

Телеканал уточняет, что ранее такой возможностью обладали исключительно гомосексуальные пары. Подчеркивается, что в Британии насчитывается 3,3 млн пар, не состоящих в браке, но живущих с общим бюджетом. При этом почти у половины из них есть дети.

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«Это изменение поможет защитить интересы разнополых пар, которые хотят фиксировать, узаконить их отношения, но не обязательно хотят жениться», — отметила Мэй.

По ее словам, власти страны продолжают заботиться о том, чтобы у людей с разными сексуальными предпочтениями были одинаковые возможности.