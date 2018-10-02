Песков ответил на вопрос о российском расследовании дела Скрипалей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в Следственный комитет вопрос о российском расследовании дела Скрипалей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, расследуют ли в СК отравление Скрипалей и какие версии случившегося рассматривают, Песков посоветовал обратиться в само ведомство. Он подчеркнул, что президенту не докладывают о каждом расследовании.

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«О чувствительных темах ему докладывают, безусловно, но в любом случае, в данном случае источником этой информации может быть только Следственный комитет», — добавил Песков.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин назвал ситуацию со Скрипалями грубо сшитой провокацией.