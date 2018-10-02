На «сходке» криминальных авторитетов в Подмосковье задержали 29 человек

Правоохранители задержали 29 человек на «сходке» криминальных авторитетов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Подмосковью.

Глава пресс-службы управления Татьяна Петрова отметила, что на «сходке» собрались участники уголовно-преступной среды, занимающиеся криминальным покровительством предпринимателей.

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Были задержаны 29 человек, их доставили в отделение полиции для установления их личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

«При личном досмотре у двух уроженцев Средней Азии в возрасте 29 и 37 лет обнаружены и изъяты свертки с веществом светлого цвета внутри. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 5 граммов», — сообщила Петрова.

Возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК России. Подозреваемых заключили под стражу.