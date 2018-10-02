В Красноярске заявили об обысках в министерстве соцполитики региона
В министерстве социальной политики Красноярского края проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Об этом сообщил депутат заксобрания региона Илья Зайцев, передает РИА «Новости».
По его словам, журналисты звонят ему, чтобы узнать детали о возможных обысках в краевом министерстве.
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«Могу подтвердить, что обыски проводятся. И связаны они с закупками министерства. Это единственное, что могу пояснить», — сказал Зайцев.
Источник агентства также сообщал, что в ведомстве действительно проводились оперативно-разыскные мероприятия, однако не стал квалифицировать их как обыск.
Минсоцполитики края пока не прокомментировало мероприятия.