В Красноярске заявили об обысках в министерстве соцполитики региона

В министерстве социальной политики Красноярского края проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Об этом сообщил депутат заксобрания региона Илья Зайцев, передает РИА «Новости».

По его словам, журналисты звонят ему, чтобы узнать детали о возможных обысках в краевом министерстве.

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«Могу подтвердить, что обыски проводятся. И связаны они с закупками министерства. Это единственное, что могу пояснить», — сказал Зайцев.

Источник агентства также сообщал, что в ведомстве действительно проводились оперативно-разыскные мероприятия, однако не стал квалифицировать их как обыск.

Минсоцполитики края пока не прокомментировало мероприятия.