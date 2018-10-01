Полиция задержала человека после поножовщины в Строгино

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ранения человеку в Строгино, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В районе д. 9 на Строгинском бульваре, по предварительным данным, мужчина нанес человеку ранение острым предметом, после чего скрылся на легковом автомобиле Daewoo. Машина была остановлена в Московской области, злоумышленник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в ведомстве.

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Он добавил, что в настоящий момент решается вопрос о вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавший в результате инцидента передан медикам.