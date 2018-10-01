Более 20 человек на Украине отравились на поминках

Более 20 человек попали в больницу с пищевым оставлением после поминального обеда в ресторане в Винницкой области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Госпотребслужбы Украины.

«По состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 1 октября 2018 года в окружной больнице интенсивного лечения города Могилев-Подольский находятся 24 человека, в том числе один ребенок девяти лет с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, обед готовили три работника местного ресторана и посторонний человек, который им помогал, у всех сотрудников были медицинские книжки.

«Помещение пищеблока содержится в антисанитарном состоянии, в одном помещении совмещены «горячий цех», цех холодных закусок и складское помещение. Холодильного оборудования недостаточно, температурный контроль хранения продуктов не проводится, товарное соседство в холодильнике не соблюдается, суточные пробы отсутствуют… Нарушены правила мытья и дезинфекции посуды», — добавили в Госпотребслужбе.

В настоящее время работа заведения приостановлена.

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